اليوم.. امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للمدارس الفنية

أكد عبدالحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أن مدارس التعليم الفني تشهد اليوم انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2017/2018 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي نظامي 3 و5 سنوات والتي يصل عددها إلى 20 مدرسة موزعة بين إدارات شمال وجنوب والجناين.

وأوضح محمد الحاج مدير عام التعليم الفني، أنه من المقرر أن يؤدي جميع طلاب الصف الأول الصناعي والتجاري والزراعي، اليوم، الامتحان في مادتي التربية الدينية واللغة العربية.