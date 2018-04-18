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الوطن

تسليم الأراضي المستغلة من مشروع "قناطر أسيوط" لأصحابها

منذ 34 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
تسليم الأراضي المستغلة من مشروع "قناطر أسيوط" لأصحابها

تسليم الأراضي التي كانت مستغله من قبل مشروع قناطر اسيوط لأصحابها

سلم المسؤولون بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، اليوم، الأراضي بجزيرة بني مر  للمزارعين أصحابها المنتفعين بها، وذلك بعد انتهاء أعمال المشروع وذلك بحضور رجال المساحة وأملاك الدولة والإصلاح الزراعي بأسيوط، وقوات الأمن والمسؤولين بمشروع قناطر أسيوط الجديدة.

وقال مصدر بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، إنه تم تسليم أراضي الجزيرة لأصحابها المنتفعين التي كانت مستغلة من قبل مشروع قناطر أسيوط الجديدة، كما وعد المشروع برد الأمانة أفضل مما كانت عليه.

وأوضح أن المساحة المسلمة لأصحابها بلغت نحو 35 فدانا يمتلكها 58 شخصا جميعها بجزيرة بني مر، وذلك بعد رفع مناسيب الجزيرة ما يعظم الاستفادة من رقعتها الزراعية لتصبح الزراعة طوال العام بدلا في موسم واحد عند انخفاض مناسيب النيل، مضيفا أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة، تم الانتهاء منه تماما ودخل في الخدمة بكامل طاقته منذ 28 مارس الماضي.

ومشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية يعمل على تحسين حالة الري بمحافظات هي (أسيوط - المنيا - بني سويف – الفيوم - الجيزة)، إضافة إلى توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء كوبري علوي بحمولة 70 طنا بعرض 4 حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء عدد 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، فضلا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد نهو المشروع، بتكلفة نحو 4 مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه أوائل سبتمبر المقبل

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