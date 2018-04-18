"الزراعة" توافق على إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية شطورة في سوهاج

قال الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على مطلب المحافظة بإقامة محطة رفع الصرف الصحي على مساحة 3300 متر مربع بحوض الساحل، بناحية قرية شطورة، مركز طهطا، حيث إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر.

وأضاف المحافظ، أنه جارٍ إنهاء إجراءات نقل الملكية، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أي تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي، وتسليم الموقع إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار عبدالمنعم، إلى أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، التي تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجي، ودعم منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بجميع ربوع المحافظة.