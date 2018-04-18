بالصور| الجيش يعلن القضاء على أمير التنظيم الإرهابي في وسط سيناء

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، أن قوات الجيش الثالث الميداني، داهمت عددًا من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء، أسفرت عن القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي في وسط سيناء، بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران، وعثر بحوزته على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين، وكمية كبيرة من الذخائر، و6 خزائن بندقية آلية، وجهاز اتصال لاسلكي.

جاء ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في إحكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال ووسط سيناء، ويواصل أبطال الجيش الثالث الميداني جهوده للقضاء على العناصر التكفيرية، والإجرامية في وسط سيناء.