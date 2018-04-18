"صحة البرلمان": تأسيس هيئة عامة للدواء أولى من تشكيل مجلس قومي للصحة

أكد الدكتور أيمن أبوالعلاء وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه جاري بحث تأسيس هيئة عامة للدواء لرفع مسؤولية الدواء المصري من وزراة الصحة وجعلها على عاتق تلك الهيئة، التي تتولى توفير الدواء للشعب المصري، مشيرًا إلى أن الغرض من الهيئة منع التداخل بين الجهات فيما يخص الدواء المصري.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «صباح دريم»، أن الدستور نص على تخصيص 3% من الناتج المحلي لصالح منظومة الصحة، والتي نتيجة للظروف الاقتصادية لم يتم بلوغ تلك النسبة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل للوصول بموازنة الصحة لـ84 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إنشاء هيئة عامة للدواء أولى من تشكيل مجلس قومي للصحة وفقا لما يطالب به الأمين العام لنقابة الأطباء.