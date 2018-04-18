بالصور| ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر دون ترخيص في حلوان

تمكن ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة بناءا على توجيهات اللواء خالد عبد العال مدير الأمن بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، وتم ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مخزن دون ترخيص في حلوان.

وردت معلومات وأكدتها تحريات ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن كلا من عزت ر ع م 37 سنة مسئول عن مجزر دواجن كائن ـ دائرة قسم شرطة حلوان ومقيم البدرشين / جيزة وحسن ش ع ع 45 سنة مسئول البيع بذات المجزر ومقيم ـ دائرة قسم شرطة الخليفة، يديران المجزر بدون ترخيص ويحوزان كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل المجزر عملهما.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وعثر بداخل المجزر على 1,314 طن بانية دواجن و450 كيلو دواجن و153 كيلو أوراك وطن دواجن مجمدة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتم إعدامهم بمعرفة الطب البيطري.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.