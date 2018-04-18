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الوطن

"الكهرباء": خطة إحلال وتجديد للحد من نسبة الأعطال

منذ 32 دقيقة
كتب: سلامة عامر
"الكهرباء": خطة إحلال وتجديد للحد من نسبة الأعطال

تحويل الخطوط الهوائية الي كابلات ارضية بتوزيع كهرباء الاسكندرية

أعلن المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الانتهاء من عمليات إلاحلال والتجديد للشبكة للحد من نسبة الأعطال، بالإضافة لعدد من التوسعات لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة بتنفيذ 45 محول و76.5 كيلومتر شبكة هوائية رباعية مطورة، و113 أعمدة خطوط هوائية جهد متوسط و37.8 كيلومتر كابلات جهد منخفض، و47 كيلومتر كابلات جهد متوسط و2.9 كيلومتر مسار خطوط هوائية جهد متوسط.

واستعرض عكاشة خلال لقائة بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بالشركة الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، بالانتهاء بنسبة 100% لـ 10 خطوط بأطوال تصل إلى حوالى 7.4 كيلومتر، بتكلفة حوالي 5.2 مليون جنيه.

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