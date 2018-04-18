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الوطن

أسماء مصطفى تنتقد تعري مذيعتا BBC

منذ 29 دقيقة
كتب: ضحى محمد
أسماء مصطفى تنتقد تعري مذيعتا BBC

أسماء مصطفى

انتقدت الإعلامية أسماء مصطفى تجرد مذيعتين بهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" من ملابسهما أثناء تقديم إحدى الحلقات الإذاعية هذا الأسبوع.

وقالت أسماء خلال حلقة اليوم من برنامج "هذا الصباح" على قناة "extra news" إن هيئة الإذاعة البريطانية قررت إتخاذ نهجًا جديدًا للترويج لأخبارها، بعد كشف فبركة عدة تقارير وثائقية أبرزها تقرير "زبيدة"، حيث قامت المذيعتان جيني إيلز وكات هاربورن، بتسجيل حلقة إذاعية للهيئة بدون ملابس.

وأضافت مصطفى أن المذيعتين من المهتمين بقضايا العرق وشكل الجسد؛ اتخذوا هذه الحلقة لمناقشة مسألة شخصية، وعلقت مصطفى قائلةً: "ممكن تعمل ده في بيتك، لكن مش في عمل إعلامي، من امتي خلع الملابس يجعل الإنسان أكثر صدقًا، المستمع مستني مناقشة أفكار مش خلع ملابس".

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