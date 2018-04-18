تنظيم ملتقى العلوم الطبية الحديثة بجامعة الأزهر

يعقد مركز جامعة الأزهر لـ"بيوتكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا التطبيقية"، الملتقى العلمي للعلوم الطبية الحديثة وتطبيقاتها، الأحد المقبل، بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي.

وأكد دكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إنهم حريصون على مسايرة التطور السريع والمتلاحق والاطلاع على كل ما هو حديث في مجال العلوم وتطبيقاتها، بالإضافة إلى تدريب شباب الباحثين وإطلاعهم على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في مختلف المجالات.

وقال الدكتور أيمن فراج، مدير المركز ومنسق الملتقى، أنه سيناقش عدد من الموضوعات المهمة مثل الخلايا الجذعية وتطبيقاتها الحديثة، الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، التحاليل الطبية والأسس التي أقيمت عليها، الجهاز المناعي ومقاومة الفيروسات والأورام، الإعجاز العلمي في الحشرات الطبية وتطبيقاتها، بالإضافة إلى الفيروسات المسببة للأورام.

يحضر المؤتمر لفيف من الأساتذة والعلماء المتخصصين من مختلف الجامعات المصرية والمستشفيات ومستشفى سرطان الأطفال 57357.