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الوطن

الاحتلال يستدعي فلسطينيين أحدهما أسير محرر ويداهم منازل في الخليل

منذ 25 دقيقة
كتب: وكالات
الاحتلال يستدعي فلسطينيين أحدهما أسير محرر ويداهم منازل في الخليل

صورة أرشيفية

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين فلسطينيين أحدهما أسير محرر، من بلدتي اذنا ودير سامت بمحافظة الخليل، بلاغين لمقابلة مخابراتها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر لطفي حسان عواد في اذنا غرب الخليل، وفتشته، وسلمته بلاغا لمقابلة مخابراتها.

كما سلمت تلك القوات المواطن محمد يسري الحروب، بلاغا هو الآخر لمراجعة مخابرات الاحتلال، وذلك بعد دهم منزله في بلدة دير سامت غربا.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في بلدتي سعير شمالا، وبني نعيم شرقا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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