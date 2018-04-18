"رئيس الشرق الأوسط": مفاجآت جديدة في "ضيف على الفطار" خلال رمضان

أكدت الإذاعية دلال الشاطر رئيس اذاعة "الشرق الأوسط"، أنها بدأت بالفعل في تسجيل برامج رمضان المقبل، وتحديدًا البرامج القصيرة والتي تتعدي مدتها خمسة دقائق أو عشرة دقائق.

ومن المقرر بث برنامج "ضيف على الفطار" على الهواء مباشرة في رمضان، بالاضافة إلى المسلسلات الدرامية التي ستحصل عليها إذاعة الشرق الأوسط.

وأضافت دلال الشاطر، لـ"الوطن"، أن برنامج الإذاعة الرئيسي وهو "ضيف على الفطار" يتم بثه من الاستديو مثلما كان يحدث مع نجوم الإذاعة في رمضان، وتبحث حاليًا مع معدي البرنامج طرق وجود الضيف الرئيسي في الاستديو مع الإفطار في الاستديو مثلما كان يحدث سابقًا.

وأشارت الشاطر إلى ضرورة تنوع الضيوف بين فنانين ورياضين ووزراء ومسؤولين، بحيث تنفرد اذاعة الشرق الاوسط بهم اوبقرارات منهم علي الأقل.