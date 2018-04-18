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الوطن

عبداللطيف: تسجيل الأراضي يستغرق من 5 لـ15 عاما لصعوبة الإجراءات

منذ 29 دقيقة
كتب: جهاد عباس
عبداللطيف: تسجيل الأراضي يستغرق من 5 لـ15 عاما لصعوبة الإجراءات

جانب من الندورة

قالت عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية، إن الدراسة التي أعدها المركز بخصوص منظومة إدارة أراض الدولة، مقترحات وتطوير، كشفت عن صعوبة تسجيل الأراض في مصر، حيث يستغرق تسجيل قطعة أرض من 5 إلى 15 سنة، وهو ما جعل نسبة الأراضي المسجلة من 10 إلى 15%؜ فقط من الأراضي.

وأضافت عبلة، أن هناك معوقات تقف حائلا أمام الدولة في عملية تسجيل الأراضي، وهي الخرائط غير المحدثة، ومحدودية المعلومات وغياب الشفافية، وصعوبة إجراءات التسجيل، وغياب المعلومات المحدثة عن الأراضي.

جاء ذلك، خلال ندوة منظومة أراضي الدولة الوضع الحالي ومقترحات التطوير، والتي انعقدت بحضور المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، في مقر مركز الدراسات الاقتصادية.

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