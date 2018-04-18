وزير المالية: نستهدف معدل نمو 5.8% بحلول العام المالي المقبل

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن هناك توقعات من قبل صندوق النقد تشير إلى أن حجم النمو للاقتصاد المصري بلغ 5.2 % عن العام المالي الحالي، مع توقعات بارتفاع تلك النسبة العام المالي القادم، لتصل إلى 5.8%، وهي النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية.

وأضاف أن هناك مسارًا جيدًا للتضخم الشهري بداية من شهر ديسمبر، وخصوصًا بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى يوليو 2017، وشهد أعلى رقم سنوي لحجم التضخم نسبة 35%، إلا أنه بدأ ينحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعار حتى بلغ في مارس 2018 13.1% في حين أن معدلات التضخم الشهري تتبع مسارًا جيدًا.

وأشار إلى أنه في شهر ديسمبر الماضي 2017 كانت نسبة التضخم -2.%، وهذا يعني أن الأسعار مستقرة، ووجود انخفاض طفيف في تلك النسب شهريا، وشهد شهر يناير 2018 معدل تضخم بنسبة -.1%، وشهر فبراير +3.%، وشهر مارس 1%.

وأضاف الجارحي، أننا ننظر بشكل دائم على المعدل الشهري وأسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته، والظروف الاستثنائية التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومشيرًا إلى أن الظروف الجوية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، خلال شهر مارس.

وأوضح أن فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم، وأن أي حركة أو تغير في تلك الأسعار ستؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم، لذا ينبغي النظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك.