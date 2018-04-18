وزير المالية: الحصول على ملياري دولار من "النقد الدولي" في مايو المقبل

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي الثالثة ستأتي في بداية مايو 2018، وتقام بشكل دوري، للوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات والموضوعات المبرمة مع الصندوق، وستحصل مصر عقب المراجعة الثالثة على ملياري دولار.

وحول اجتماعات الربيع الحالية بواشنطن، والتي يشارك بها وزير المالية، أكد الجارحي، أن الوفد المصري هناك يعقد مقابلات ثنائية مع البنوك، وكانت هناك مقابلة مهمة بشأن تصنيف مصر بالنسبة إلى شفافية المالية للموازنة المصرية ومشاركة المواطنين في إعداد الموازنة، ومشاركة كل الجهات الفاعلة والداعمة، ومنها الإعلام والصحافة، اللذين يتابعان الموازنة وأرقامها بشكل حساس وملموس، إضافة إلى النقاشات التي تتم في البرلمان وبين أعضائه فيما يتعلق بهذا الصدد.

كما أكد إعداد موازنة المواطن بطريقة مبسطة، كما أننا نُفعل العمل مع منظمات المجتمع المدني في مجال الموازنة وشرحها، وتمكنا من الصعود من الدرجة 16 إلى 41 خلال سنتين السابقتين، مشددا على أننا نستهدف في المراجعة المقبلة أن نتخطى الـ60 أو65 درجة، وزيادة أعداد المشاركين في إعداد الموازنة للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والمحاسبة والمتابعة، لأن إظهار المعلومات بشكل أكبر يرفع من تصنيف مصر، ويساهم في ثقة المجتمع الدولي من ناحية المؤسسات الدولية والمالية والمستثمرين بمصر.