تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| محافظ الدقهلية يطمئن على الحالة الصحية للحاجة زينب

اليوم PM 02:29
كتب: صالح رمضان
تصوير: سمير وحيد
بالصور| محافظ الدقهلية يطمئن على الحالة الصحية للحاجة زينب

محافظ الدقهلية يطئمن علي الحاجة زينب

اطمئن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم على الحالة الصحية للحاجة زينب الملاح، "المتبرعة بقرطها لصندوق تحيا مصر"، ووجه بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لها.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى المنصورة الدولي، وكان في استقباله الدكتور طارق عرفات، مدير عام المستشفى، وبحضور الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وأكد المحافظ على عمل فحص طبي شامل للحاجة زينب وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لها، وعرضها على الأطباء المتخصصين للاطمئنان على حالتها الصحية.

يذكر أن الحاجة زينب تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، وهي لا تمتلك غيره، رغم حالتها المادية، واستقبلها الرئيس السيسي في قصر الرئاسة، تكريما لها على حسها الوطني.

 

أخبار متعلقة
محافظ الدقهلية: رصدنا أكثر من 16 ألف حالة تعدٍ على أراضي الدولة

محافظ الدقهلية: رصدنا أكثر من 16 ألف حالة تعدٍ على أراضي الدولة
محافظ الدقهلية: البناء دون تراخيص سبب أزمة كبيرة في التخطيط العمراني

محافظ الدقهلية: البناء دون تراخيص سبب أزمة كبيرة في التخطيط العمراني
محافظ الدقهلية: تلقينا 4 آلاف طلب تسوية من المتعدين على أراضي الدولة

محافظ الدقهلية: تلقينا 4 آلاف طلب تسوية من المتعدين على أراضي الدولة
محافظ الدقهلية: غلق 23 منشأة طبية إداريا لمخالفتها قوانين العمل

محافظ الدقهلية: غلق 23 منشأة طبية إداريا لمخالفتها قوانين العمل
محافظ الدقهلية: لن نستطيع رصف طريق "أويش الحجر" قبل دخول الخدمات

محافظ الدقهلية: لن نستطيع رصف طريق "أويش الحجر" قبل دخول الخدمات
محافظ الدقهلية: يجب تطبيق قوانين المرأة قبل التفكير في تشريعات جديدة

محافظ الدقهلية: يجب تطبيق قوانين المرأة قبل التفكير في تشريعات جديدة
محافظ الدقهلية: غلق 38 منشأة غذائية وإعدام 1680 كيلو أغذية فاسدة

محافظ الدقهلية: غلق 38 منشأة غذائية وإعدام 1680 كيلو أغذية فاسدة
محافظ الدقهلية: تطعيم 3 آلاف سجين في "جمصة العمومي"

محافظ الدقهلية: تطعيم 3 آلاف سجين في "جمصة العمومي"

التعليقات

أحدث الأخبار

دراسة تنفي تحولها لطاقة.. الدهون تخرج مع الـ"زفير"

دراسة تنفي تحولها لطاقة.. الدهون تخرج مع الـ"زفير"

أردوغان يعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في 24 يونيو

أردوغان يعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في 24 يونيو

"بناء الشخصية الوطنية" يوصي بأهمية توفير الإرشاد النفسي اللازم للأسر

"بناء الشخصية الوطنية" يوصي بأهمية توفير الإرشاد النفسي اللازم للأسر

تحرير 21 محضر بيئة وتموين في حملة على سوق "الثلاثاء" بالجمالية

تحرير 21 محضر بيئة وتموين في حملة على سوق "الثلاثاء" بالجمالية

"الصحة": سكان المنيا الأكثر اضطرابا نفسيا

"الصحة": سكان المنيا الأكثر اضطرابا نفسيا

اختيارات الوطن

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

خلاصة البيع فى العتبة: أحمد معاه رخصة.. وابنه معاه الفرشة

خلاصة البيع فى العتبة: أحمد معاه رخصة.. وابنه معاه الفرشة

الأكثر قراءة

عاجل