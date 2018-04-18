بالصور| محافظ الدقهلية يطمئن على الحالة الصحية للحاجة زينب

اطمئن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم على الحالة الصحية للحاجة زينب الملاح، "المتبرعة بقرطها لصندوق تحيا مصر"، ووجه بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لها.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى المنصورة الدولي، وكان في استقباله الدكتور طارق عرفات، مدير عام المستشفى، وبحضور الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وأكد المحافظ على عمل فحص طبي شامل للحاجة زينب وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لها، وعرضها على الأطباء المتخصصين للاطمئنان على حالتها الصحية.

يذكر أن الحاجة زينب تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، وهي لا تمتلك غيره، رغم حالتها المادية، واستقبلها الرئيس السيسي في قصر الرئاسة، تكريما لها على حسها الوطني.