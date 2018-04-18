حملة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بحي وسط بالإسكندرية

شنت لجنة الإزالة، بإدارة إشغال الطريق بحي وسط بالإسكندرية، برئاسة بهية عبدالفتاح، حملة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بنطاق الحي، وتوجهت إلى للعقار الكائن بـ9 و11 شارع سيدي اليعقوبي، وتم تسليم مقاول الإزالة الأعمال المخالفة مفتشي المتابعة.

يأتي ذلك، اليوم، في إطار إيقاف ظاهرة البناء المخالف، والتي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين، وتشكل ضغطًا كبيرًا على شبكات البنية التحتية والمواصلات.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، في إطار تفعيل القانون، وفرض هيبة الدولة، وإحكام السيطرة على المخالفين.