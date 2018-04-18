شرطة تموين الإسكندرية تضبط 19 قضايا متنوعة

شنت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، حملة تموينية موسعة لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري والمنشآت بدون ترخيص.

ونجحت الحملة في ضبط 1 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار في المحلات العامة، بالإضافة إلى ضبط 2 محضر سحب عينات سلع غذائية، وضبط 5 محاضر مخالفات أشغال طريق، بالإضافة إلى ضبط 5 محاضر مخالفات تراخيص محلات، وضبط 5 محاضر دمغة وموازين، بالإضافة إلى ضبط 1 محضر عدم توافر الاشتراطات الصحية.

على الفور تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة.