تسجيل الدخول

الوطن

شرطة تموين الإسكندرية تضبط 19 قضايا متنوعة

منذ 42 دقيقة
كتب: محمد الرملي
شرطة تموين الإسكندرية تضبط 19 قضايا متنوعة

اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية

شنت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، حملة تموينية موسعة لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري والمنشآت بدون ترخيص.

ونجحت الحملة في ضبط 1 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار في المحلات العامة، بالإضافة إلى ضبط 2 محضر سحب عينات سلع غذائية، وضبط 5 محاضر مخالفات أشغال طريق، بالإضافة إلى ضبط 5 محاضر مخالفات تراخيص محلات، وضبط 5 محاضر دمغة وموازين، بالإضافة إلى ضبط 1 محضر عدم توافر الاشتراطات الصحية.

على الفور تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة.

أخبار متعلقة

"أمن الإسكندرية" يضبط 4 قضايا عدم حمل شهادة صحية في الإسكندرية

"أمن الإسكندرية" يضبط 4 قضايا عدم حمل شهادة صحية في الإسكندرية
بالصور| مدير أمن الإسكندرية يراجع خطة تأمين مؤتمر البترول لدول حوض المتوسط

بالصور| مدير أمن الإسكندرية يراجع خطة تأمين مؤتمر البترول لدول حوض المتوسط
"أمن الإسكندرية" يفحص 133 شخصا بالشقق المفروشة والفنادق

"أمن الإسكندرية" يفحص 133 شخصا بالشقق المفروشة والفنادق
"أمن الإسكندرية" يضبط عاطلة بحوزتها 20 جرام هيروين بقصد الإتجار

"أمن الإسكندرية" يضبط عاطلة بحوزتها 20 جرام هيروين بقصد الإتجار

التعليقات

أحدث الأخبار

أردوغان يعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في 24 يونيو

أردوغان يعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في 24 يونيو

"بناء الشخصية الوطنية" يوصي بأهمية توفير الإرشاد النفسي اللازم للأسر

"بناء الشخصية الوطنية" يوصي بأهمية توفير الإرشاد النفسي اللازم للأسر

تحرير 21 محضر بيئة وتموين في حملة على سوق "الثلاثاء" بالجمالية

تحرير 21 محضر بيئة وتموين في حملة على سوق "الثلاثاء" بالجمالية

"الصحة": سكان المنيا الأكثر اضطرابا نفسيا

"الصحة": سكان المنيا الأكثر اضطرابا نفسيا

انطلاق "اليوم الثقافي المصري الإندونيسي" بمكتبة دمنهور.. غدا

انطلاق "اليوم الثقافي المصري الإندونيسي" بمكتبة دمنهور.. غدا

اختيارات الوطن

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

خلاصة البيع فى العتبة: أحمد معاه رخصة.. وابنه معاه الفرشة

خلاصة البيع فى العتبة: أحمد معاه رخصة.. وابنه معاه الفرشة

الأكثر قراءة

عاجل