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الوطن

"التعليم": توقيع 7 عقود شراكة لدعم نظام التعليم الجديد

منذ 50 دقيقة
كتب: وائل سعد
"التعليم": توقيع 7 عقود شراكة لدعم نظام التعليم الجديد

د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن توقيع 7 عقود مع شركاء حول العالم، لتطبيق التعليم المعدل بالمرحلة الثانوية، المقرر تطبيقه سبتمبر المقبل، بحضور رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والتعليم العالي والإنتاج الحربي.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمحلس الوزراء، أنه وقع عقد خاص بالمحتوى العربي الرقمي لخدمة محتويات التعليم المصري، حيث أخذ نظام التعليم الأمريكي ووضع ببنك المعرفة، من المرحلة الأولى إلى الثانوية العامة بمختلف المجالات، كدروس تفاعلية، فضلا عن شراء عدد كبير من "القواميس" التخصصية بمختلف المجالات. 

ولفت الوزير، إلى توقيع عقد مع شركة كبرى لحل المسائل الرياضية المختلفة للمرحلة الإعدادية، لامتلاك النسخ لهذه المناهج وتوفيرها للطلاب.

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