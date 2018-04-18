بالفيديو| الفنان شمس الدين باشا يشن هجوما على أحلام

شن الإعلامي أمين قارة، مقدم برنامج émission l والفنان التونسي شمس الدين باشا، هجوما على الفنانة الإماراتية أحلام، وذلك في لقائه عبر برنامج "عرب وود" المذاع في حلقة غد والتي كان أهمها رفضه الصلح مع أحلام بعد توسط الفنانة لطيفة، موضحا أنه يريد أن يراها في طلات فنية أكثر من طلاتها بالتباهي بمجوهراتها التي دائما ما تعلق عليها قائلة "موتوا مقهورين".

وجاء ذلك على إثر الأزمة الأخيرة التى حدثت بعد تصريحات المتسابقة في برنامج the voice أميرة بالحاج في برنامج émission l والتي قالت، إن الفنانة أحلام كانت وراء إقصائها في مرحلة "الصوت وبس" من برنامج the voice بسبب وزنها الزائد وهو ما أغضب مقدم البرنامج آمين قارة والفنان التونسي شمس الدين باشا الذي كان متواجدا في الحلقة واعتبروا أنه تصرف غير معقول، وهو ما جعل أحلام تقرر رفع دعوى قضائية على الفنان التونسي شمس الدين باشا والقناة التي بثت الحلقة والضيفة أميرة بالحاج واعتبرت أن كل ما حدث هدفه سعي شمس الدين باشا لاستخدام اسمها بهدف الشهرة