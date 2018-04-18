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الوطن

بالصور| كواليس تصوير مشهد عادل إمام وسمير غانم بـ"عوالم خفية"

منذ 33 دقيقة
كتب: ضحى محمد
بالصور| كواليس تصوير مشهد عادل إمام وسمير غانم بـ"عوالم خفية"

عوالم خفية

كشف هشام تحسين، منتج مسلسل "عوالم خفية" للفنان عادل إمام عن كواليس تصوير المشهد الذي جمع بين سمير غانم وعادل إمام بعد غياب 33 عامًا.

وقال لـ"الوطن"، "مفأجاة تاريخية لن تتكرر مرة أخرى، فلقد تحدثت شركة الإنتاج مع الفنان سمير غانم منذ بداية تصوير العمل الدرامي، ورحب غانم بالأمر ولم يتردد لحظة، مضيفا لم أصدق مشاركته سوى عند مشاهدته بالكواليس، ولقد تحدثنا معه قبل التصوير بشأن التحضيرات النهائية".

وأضاف، استغرق تصوير المشهد يومًا كاملاً باستديو النحاس بالهرم، وجاءت كواليس المشهد ممتعة وكوميدية، متابعا كنت داخل غرفة الزعيم عادل إمام وقتها، بعدما صمم سمير غانم أن يراجع المشهد معه، واستعادوا ذكرياتهم منذ 33 عاما، فتربطهم علاقة صداقة كبيرة، وامتلاءت الكواليس بجو من الدعابة والمرح لن تتكرر مرة ثانية ثم اتجه الثنائي لارتداء ملابس المشهد والوقوف أمام الكاميرات وبعد انتهاء تصوير المشهد حرص فريق العمل على التقاط الصور التذكارية معهما".

وتابع حديثه، لقاء الزعيم مع سميرغانم بمثابة مفاجأة تاريخية للجمهور، فقد تفاعل عدد كبير من الفنانين والجمهور على السوشيال ميديا، مما أضاف لصناع العمل طاقة إيجابية خاصة لنا كشركة إنتاج وفريق العمل وفريق التصوير كاملا، جاء ذلك في الوقت الذي نسارع فيه الزمن من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني.

يذكر أن آخر عمل جمع بين الفنانين سمير غانم وعادل إمام، كان من خلال فيلم "رمضان فوق البركان" الذي تم إنتاجه عام 1985، لتجدد الأمر مرة أخرى من خلال مسلسل "عوالم خفية" مع شركة الإنتاج ماجنوم، والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته مي سليم وهبة مجدي وفتحي عبد الوهاب.

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