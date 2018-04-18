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الوطن

مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية مكبرة بدائرتي بنها أول وثاني

منذ 55 دقيقة
كتب: حسن صالح
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية مكبرة بدائرتي بنها أول وثاني

جانب من الحملة

قاد اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة بدائرتي بنها أول وثاني، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بالاستمرار في تكثيف الحملات الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون والمحكوم عليهم والهاربين وتجار المواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية وتحقيق التواجد الأمني بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية.

وشدد مدير الأمن على ضرورة رفع كافة الإشغالات التي تعيق سير المرور، وناشدت سيارات المرور المواطنين بالسير أعلى الأرصفة، كما شدد على ضبط كافة السيارات والدراجات النارية بدون اللوحات.

واستمع مدير الأمن إلى شكاوى بعض المواطنين، ووجه بالعمل على حل تلك المشكلات .

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