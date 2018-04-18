"أعرف عدوك.. وأحمي وطنك" بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول، لبرنامج "أعرف عدوك.. وأحمي وطنك"، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك بمقر المسرح بمدرسة الصناعات بطور سيناء، بحضور عدد من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية بنين وبنات.

حضر فعاليات اليوم، محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي حسن مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وأشرف همام مدير إدارة التعليم المدني بمدرية الشباب والرياضة.

وقال محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة، إن اللقاءات تدور حول أن التحديات التي يواجهها الأمن القومي كبيرة وخطيرة و"علينا جميعا مد يد العون والمساعدة لتوضيح الصورة لدى النشء وتوعيتهم للحفاظ على الأمن القومي وأول تلك الطرق معرفة العدو وتحديده ومن ثم مقاومته بالفكر ومقاومة كل الأفكار الهدامة".

وتتواصل غدا فاعليات البرنامج بمقر الأزهر الشريف لطلاب الأزهر بمدينة طور سيناء.