تسجيل الدخول

الوطن

"أعرف عدوك.. وأحمي وطنك" بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء

منذ 28 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
"أعرف عدوك.. وأحمي وطنك" بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء

فاعليات اليوم الاول لبرنامج "اعرف عدوك.. واحمي وطنك "

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول، لبرنامج "أعرف عدوك.. وأحمي وطنك"، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك بمقر المسرح بمدرسة الصناعات بطور سيناء، بحضور عدد من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية بنين وبنات.

حضر فعاليات اليوم، محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي حسن مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وأشرف همام مدير إدارة التعليم المدني بمدرية الشباب والرياضة.

وقال محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة، إن اللقاءات تدور حول أن التحديات التي يواجهها الأمن القومي كبيرة وخطيرة و"علينا جميعا مد يد العون والمساعدة لتوضيح الصورة لدى النشء وتوعيتهم للحفاظ على الأمن القومي وأول تلك الطرق معرفة العدو وتحديده ومن ثم مقاومته بالفكر ومقاومة كل الأفكار الهدامة".

وتتواصل غدا فاعليات البرنامج بمقر الأزهر الشريف لطلاب الأزهر بمدينة طور سيناء.

أخبار متعلقة

بالصور| مدرسة التربية الفكرية بطور سيناء تحتفل بفوز السيسي

بالصور| مدرسة التربية الفكرية بطور سيناء تحتفل بفوز السيسي
بالصور| كنيسة "موسى النبي" بطور سيناء تحتفل بـ"أحد السعف"

بالصور| كنيسة "موسى النبي" بطور سيناء تحتفل بـ"أحد السعف"
مسيرة حاشدة بشارع المحافظة بطور سيناء للدعوة للمشاركة بالانتخابات

مسيرة حاشدة بشارع المحافظة بطور سيناء للدعوة للمشاركة بالانتخابات
طلاب مدرسة بطور سيناء يبدعون جدارية للعملية الشاملة "سيناء 2018"

طلاب مدرسة بطور سيناء يبدعون جدارية للعملية الشاملة "سيناء 2018"

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

إسرائيل تحيي ذكرى سبعين عاما على قيامها وسط تحديات إقليمية وداخلية

إسرائيل تحيي ذكرى سبعين عاما على قيامها وسط تحديات إقليمية وداخلية

موانئ بورسعيد تستقبل وفد شركة باثفايندر الأمريكية

موانئ بورسعيد تستقبل وفد شركة باثفايندر الأمريكية

غدا.. جامعة عين شمس تختتم "أسبوع الشعوب"

غدا.. جامعة عين شمس تختتم "أسبوع الشعوب"

عبدالعال: الظروف الاقتصادية أثرت على إقبال المواطنين للتقدم للحج

عبدالعال: الظروف الاقتصادية أثرت على إقبال المواطنين للتقدم للحج

"دور الشباب في بناء المستقبل".. ضمن ملتقى حوار جامعة حلوان الرابع

"دور الشباب في بناء المستقبل".. ضمن ملتقى حوار جامعة حلوان الرابع

اختيارات الوطن

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و"الأبلة": "هخلي زاهي حواس يعملي موميا"

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

الأكثر قراءة

عاجل