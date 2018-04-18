نجاة الفريق الناظوري رئيس أركان الجيش الليبي من محاولة اغتيال ببنغازي

نجا الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش والحاكم العسكري للمنطقة الشرقية من محاولة اغتيال، بعد ظهر اليوم في مدينة بنغازي، خلال تفجير استهدف موكبه.

وقالت بوابة إفريقيا الإخبارية في بنغازي أن موكب الناظوري تعرض لاستهداف بواسطة سيارة مفخخة بضاحية سيدي خليفة في مدينة بنغازي.

وأضافت وسائل الاعلام الليبية بأن فصيل الحماية التابع للناظوري والاجهزة الامنية يشتبكان مع مجموعة ارهابية بمنطقة سيدي خليفة.

هذا لم يصدر حتى الساعة أي تعليق أو بيان من قيادة الجيش حول الحادث.

وكانت مصادر من بنغازي، قد أكدت أن انفجار كبير هز أرجاء منطقة سيدي خليفة أحد الأحياء الشرقية للمدينة منذ قليل، تلاه إطلاق رصاص وإبعاد المواطنين عن موقع الحادث وتطويقه من قبل جهات أمنية وعسكرية، مشيرين إلى أن الانفجار استهدف رتلا تابعا لرئاسة الأركان.