السبت.. مكتبة الإسكندرية تطلق جائزة عبدالرحمن الأبنودي ببيت السناري

تحتفل مكتبة الإسكندرية يوم السبت الموافق 21 أبريل 2018 في تمام السادسة مساءً، في بيت السناري، بإطلاق جائزة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي لشعر العامية المصرية والدراسات النقدية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة، والإعلامية نهال كمال والدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بالمكتبة.

وتنقسم الجائزة إلى فرعين: جائزة شعر العامية وتمنح للشعراء من سن 20 لـ40 عاما على ألا يكون الشاعر قد سبق له الفوز بالمركز الأول في أي مسابقة أخرى لشعر العامية خلال خمس سنوات، وجائزة الدراسات النقدية وتمنح للمشاركين من سن 20 عاما وبحد أقصى 45 عاما وبشرط ألا تقل الدراسة النقدية المقدمة عن 25 ألف كلمة وألا تزيد عن 40 ألف كلمة.

يتم الإعلان عن القائمة القصيرة للفائزين في كل مسابقة في ذكرى ميلاد الأبنودي 11 أبريل 2018 ويتم تسليم جوائز كل مسابقة في احتفال كبير في ذكرى وفاة الأبنودي يوم 21 أبريل 2018 حيث يحصل الفائز الأول في مسابقة شعر العامية على مبلغ 50 ألف جنيهًا مصريًا، بينما يحصل الفائز الأول في مسابقة الدراسة النقدية على مبلغ 30 ألف جنيها مصريا، والفائز الثاني على مبلغ 20 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم تضم كل من الدكتور إبراهيم فتحي والدكتور حسين حمودة والدكتور صلاح فضل والأستاذ إبراهيم داوود والأستاذ أشرف توفيق والأستاذ رجب الصاوي، في حين يضم مجلس أمناء الجائزة في عضويته الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور حسن راتب والإعلامية نهال كمال والدكتور محمد المخزنجي وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد والكاتب الصحفي الأستاذ ياسر رزق.