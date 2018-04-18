العاهل السعودي يستقبل وفدا تركيا من الجمعية البرلمانية للناتو

استقبل عاهل المملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، الوفد التركي من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يجري زيارة رسمية إلى المملكة، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وعقد العاهل السعودي مع الوفد التركي اجتماعًا، تناول آفاق العمل المشترك بين المملكة وحلف الناتو، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في الاجتماع عن الوفد التركي، "أحمد براءت جونقار" و"أرتان آيدن" النائبان عن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في البرلمان التركي، برفقة متين لطفي النائب عن حزب الشعب الجمهوري (المعارض).

وحضر الاجتماع من الجانب السعودي، وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وعدد من كبار المسؤولين.

وتحتضن العاصمة السعودية الرياض، منذ يوم الاثنين الماضي (أمس الأول) اجتماعات اللجنة الفرعية للجمعية البرلمانية للناتو وشركائه وذلك بمشاركة الوفد التركي من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الذي وصل الرياض الاثنين الماضي.