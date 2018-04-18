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الوطن

"فلامنكو ألبا" الإسبانية بدار الأوبرا المصرية

منذ 34 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
"فلامنكو ألبا" الإسبانية بدار الأوبرا المصرية

دار الأوبرا

تنوعت الأساليب الفنية المعبرة عن المشاعر الإنسانية، كان منها فن الفلامنكو الذي تقدم ألوان منه العارضة الأسبانية ألبا إيريديا في حفل يحمل عنوان "بورو ساكرومونتي"، ويقام في الثامنة مساء السبت 21 ابريل علي المسرح الصغير بالاوبرا.

ويصاحب ألبا مجموعة من أمهر العازفين، هم خوان أنخيل تيرادو، وخوناثان كورتيس (الغناء)، وميجيل أنخيل فرنانديث (الإيقاع)، ولويس ماريانو رينيدو (الجيتار).

تقول ألبا إيريديا أن عنوان الحفل باللغة الأسبانية "بورو ساكرومونتي" يعني الجبل النقى او المقدس، وتستعيد خلاله ذكريات بدايتها الفنية بتلك المنطقة، والتي شهدت انطلاق مسيرتها مع فنون "الفلامنكو" التقليدية ورقصات "الثامبرا".

يذكر أن عارضة الفلامنكو ألبا إيريديا بدأت مشوارها الفني في سن 4 سنوات، وتنتمي لأحد أهم الأسر المحترفة في فنون الفلامنكو، قدمت أولى حفلاتها عام 2005 علي مسرح "كاسا باتاس" الذي يعد الأكثر أهمية في عالم الفلامنكو، وتوالت عروضها الناجحة في مختلف مناطق أسبانيا وخارجها، منها الولايات المتحدة واليابان، كما شاركت في مجموعة من المهرجانات، وحصلت على العديد من الجوائز، كما نالت استحسان الجمهور والنقاد.

 

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