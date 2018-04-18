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الوطن

السبت.. نقيب الصيادلة يجتمع بالنقباء الفرعيين لبحث خطة العمل

اليوم PM 05:55
كتب: مريم الخطري
السبت.. نقيب الصيادلة يجتمع بالنقباء الفرعيين لبحث خطة العمل

نقابة الصيادلة

يعقد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة اجتماعًا، يوم السبت المقبل، الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة بالأزبكية، لبحث خطة عمل النقابة خلال الفترة المقبلة وتحديد السياسة العامة للعمل داخل النقابة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الخطوات التي ستتخذها النقابة تجاه قضايا المهنة وعلى رأسها أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية، وإعداد مذكرة بملاحظات النقابة حول مشروع قانون هيئة الأدوية إضافة إلى بحث تنظيم رحلات داخلية وخارجية للصيادلة، ورحلات عمرة وحج، ودورات، إضافة إلى تنظيم معرض للسلع المعمرة، وتوفير قرض حسن لتجديد الصيدليات.

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