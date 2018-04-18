ضبط عاطل طعن جاره بسبب خلافات على لهو الأطفال بالمحلة الكبرى

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من إلقاء القبض على عاطل تعدى على جاره بواسطة سلاح أبيض وإصابته بجرح نافذ بالصدر في مشاجرة بشوارع المحلة الكبرى، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي، ومواجهه الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بنشوب مشاجرة بنطاق محلة البرج بدائرة القسم.

وبانتقال الرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة الكبرى، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الواقعة تبين تعد "أحمد. ط. ا"، عاطل، 26 سنة، مسجل شقي خطر، على "محمد. ع. ال"، عامل، 23 سنة، وإصابته بجرح نافذ بالصدر، وجرى نقل المجنى عليه للمستشفى العام.

وتبين من التحريات الأمنية أن سبب المشاجرة هو خلاف على لهو الأطفال، وبتقنين الإجراءات الأمنية، ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر محضر رقم 4797 جنح قسم أول المحلة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الواقعة المشار إليها.