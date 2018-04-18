"هنيدي" يهنئ "السعودية" بعرض أول فيلم بدور السينما في "المملكة"

هنأ الفنان محمد هنيدى المملكة العربية السعودية بعودة السينما، وكتب هنيدي على حسابه الخاص على موقع "تويتر": "الف مبروك للسعودية كلها".

كانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية، أعلنت عن عودة السينما السعودية للحياة، على الصفحة الرسمية للهيئة، ونشرت صورة توضيحية لتاريخ السينما بالمملكة، حيث أتت يوم 11 ديسمبر 2017 الموافقة على إصدار التراخيص لإنشاء دور العرض بالسعودية، ويوم 4 إبريل 2018 تعطى أول رخصة لافتتاح أول صالة عرض سينمائية لشركة "AMC"، واليوم عرض فيلم الفهد الأسود "BLACK PANTHER"، أول فيلم للسينما في السعودية.