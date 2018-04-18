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الوطن

"إسماعيل" يشهد توقيع 7 عقود تعاون مع شركات عالمي في مجال التعليم

منذ 34 دقيقة
كتب: وائل سعد
"إسماعيل" يشهد توقيع 7 عقود تعاون مع شركات عالمي في مجال التعليم

المهندس شريف إسماعيل رئيس الورزاء

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع 7 عقود تعاون مع شركاء حول العالم في مجال التعليم، بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

جاءت عقود، التعاون التي وقعها عن الجانب المصري الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع عدد من الشركات حول العالم في مجالات متنوعة، تشمل شراء التصحيح الرقمي بجانب عمليات التدريب، وكذلك شراء المحتوى العربي الرقمي، لخدمة مخرجات التعلم من الصف الأول الابتدائي وحتى الثانوية العامة، وشراء عدد هائل من القواميس العربية يبلغ 30 قاموسا بجانب عدد من القواميس التخصصية، وتصميم المناهج وتدريب المعلمين، وحل المسائل الرياضية بجانب شراء 5740 فيديو لشرح مواد العلوم.

وأشار وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، إلى أن جميع هذه العقود سيتم وضعها على بنك المعرفة لتعظيم الاستفادة منها.

 

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