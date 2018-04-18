"العلاقات الدولية ودورها في تحسين الصورة الذهنية لمصر" بجامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا، اليوم، بالتعاون مع مركز إعلام طنطا، التابع لهيئة الاستعلامات العامة، ندوة تثقيفية بكلية الآداب تحت عنوان "العلاقات الدولية ودورها في تحسين الصورة الذهنية لمصر"، حاضر فيها الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الأهرام الكندية.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور مجدى سبع، رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح المصري، القائم بعمل عميد الكلية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاستعلامات، وجامعة طنطا، وبحضور سمير مهنا، مدير مركز إعلام وسط الدلتا، وهمت أنور ودينا محمد من مركز إعلام طنطا، وبمشاركة عدد لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد كبير من العاملين والطلاب بالكلية.

وأكد اللاوندي أهمية دور العلاقات الدولية من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستعلامات في كل دول العالم والتي من شأنها إظهار الصورة الذهنية لمصر وتوضيح الرؤى الحقيقية عن السياسة المصرية اتجاه دول العالم باعتبار أن مصر مركز عالمي ومحوري في منطقة الشرق الأوسط.