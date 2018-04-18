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الوطن

الإمارات تحث المجتمع الدولي على العدالة لضحايا العنف الجنسي بالنزاعات

منذ 30 دقيقة
كتب: وكالات
الإمارات تحث المجتمع الدولي على العدالة لضحايا العنف الجنسي بالنزاعات

لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة

حثت دولة الإمارات المجتمع الدولي على تكثيف الجهود للتصدي لجرائم العنف الجنسي أثناء النزاع وإخضاع مرتكبي هذه الجرائم للمساءلة وتحقيق العدالة للضحايا، مؤكدة أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كعنصر أساسي لمكافحة هذه الجرائم والتصدي لها.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول مسألة العنف الجنسي في حالات النزاع .. حسبما افادت وكالة الانباء الاماراتية اليوم.

واستعرضت السفيرة خلال البيان موقف الدولة الداعم للجهود الدولية الهامة المبذولة على مدار العشر سنوات منذ اعتماد مجلس الأمن للقرار 1820واعترافه لأول مرة باستخدام العنف الجنسي كأداة حرب وتأثير ذلك على مسألة السلم والأمن الدوليين.

وتعهدت الدولة بمواصلة دعمها لجهود التصدي لجرائم العنف الجنسي أثناء النزاع وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كعنصر أساسي في جدول أعمال المكافحة الدولية لهذه الأفة وذلك من منطلق إيمانها بأن السياسة الخارجية الذكية هي السياسة الخارجية الشاملة التي تضع حقوق المرأة على رأس أولوياتها وفي قلب الاستجابة الجماعية.

وأعربت السفيرة نسيبة عن أسفها لعدم تنفيذ وتحقيق أهداف هذا القرار وقرارات المجلس الأخرى اللاحقة ذات الصلة والتي كانت تهدف لتعزيز استجابة الأمم المتحدة في وضع حد لهذه الجرائم وضمان إخضاع مرتكبيها للمساءلة.. مشددة على أهمية عدم التقليل من أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في هذه الجهود المبذولة لمنع هذه الجرائم والتصدي لها.

وأكدت أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية لدولة الإمارات وقيما رئيسية من شأنها منع العنف ضد المرأة إذا تم غرسها في نسيج المجتمع بأكمله..

لافته إلى أن هذا كان أحد الأسباب الكثيرة التي جعلت الإمارات تؤيد ما جاء في تقرير الأمين العام حول العنف الجنسي في حالات النزاع وتأكيده على أن السلامة البدنية للمرأة ترتبط ارتباطا وثيقا بوضعها وحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقالت "تعيش منطقتنا حالة من الفوضى على يد جماعات إرهابية كداعش التي تستخدم العنف الجنسي لترويع السكان وتشريدهم .. إن الحياة تحت سيطرة داعش تعني العيش في خوف دائم من استخدام الاغتصاب كسلاح لمعاقبة من لا يتفقون مع وجهة نظر داعش المريضة تجاه العالم".

وشددت: "على أنه ورغم المكاسب الكبيرة التي تحققت على صعيد مكافحة داعش خلال عام 2017 إلا أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يكون يقظا إزاء استمرار خطر الإتجار بالنساء والأطفال الذين لا يزالون تحت سيطرة داعش".

واستذكرت السفيرة نسيبة ما جاء في تقرير الأمين العام لعام 2018 حول العنف الجنسي في حالات النزاع من معلومات تشير بوضوح إلى " أن معظم حوادث الاغتصاب الجماعي يقابلها إفلات جماعي من العقاب".

وأعطت مثالا على ذلك عدم محاسبة أي من أعضاء داعش قضائيا حتى الآن على جرائم العنف الجنسي التي ارتكبوها وهو الأمر الذي أشارت إلى أنه من شأنه يوجه رسالة خطيرة إلى الجماعات الإرهابية التي تستخدم العنف الجنسي كأداة للإرهاب تشجعها على الاستمرار في تدمير حياة الأفراد ومجتمعاتهم.

وقالت: "لعل هذا هو السبب في أن وضع الروهينجا أصبح مقلقا إلى حد كبير فالنزوح الجماعي الكبير لطائفة الروهينجا من ميانمار أدى إلى خلق أزمة إنسانية أثارت اهتمام العالم".

وشددت على أهمية أن يضمن المجتمع الدولي المساءلة عن هؤلاء الضحايا ومعظمهم من النساء والفتيات وكذلك الرجال والفتيان الذين تم استهدافهم بشكل غير مقبول بسبب ديانتهم أو عرقهم.

وجددت السفيرة نسيبة موقف دولة الإمارات التي تعتبر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمثابة عناصر رئيسية في رؤيتها للعالم .. قائلة " تعتبر حماية المرأة وتمكينها أحد العناصر الرئيسية الثلاث التي ترتكز عليها استراتيجية دولة الإمارات للمساعدات الخارجية ومن خلال تعميم وإبراز هذه المثل العليا - المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة - في مشاركاتنا الدولية نستطيع منع العنف الجنسي في حالات النزاع من خلال إنشاء مجتمعات مستقرة متسامحة ومزدهرة".

ودعت إلى تكثيف الجهود الرامية لمكافحة إفلات هذه الجرائم من العقاب والاستفادة بشكل فعال من آليات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لضمان المساءلة .. مشيرة بهذا الصدد إلى تمكن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع بدعم من دولة الإمارات من تنفيذ ولاية مجلس الأمن الهامة المتصلة بتعزيز قدرة الدول الأعضاء على التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع في أكثر مناطق العالم تحديا.

وحثت نسيبة باسم دولة الإمارات الدول الأعضاء الأخرى بالمنظمة الدولية على دعم العمل الذي يقوم به هذا الفريق.

 

 

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