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الوطن

36 مخالفة في حملة مرافق موسعة بمرسى مطروح

منذ 12 دقيقة
كتب: محمد بخات
36 مخالفة في حملة مرافق موسعة بمرسى مطروح

صورة أرشيفية

تمكن ضباط قسم شرطة المرافق بمطروح، اليوم، من ضبط 36 مخالفة، وتحرير محاضر بها، وتسليم المضبوطات إلى مجلس مدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك اليوم، خلال حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من مدينة مرسى مطروح على مدار 24 ساعة، بإشراف من اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بتكثيف عدد الحملات المكبرة، بالاشتراك مع إدارة مرور مطروح وقسم شرطة التموين، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال، وإزالة التعديات على الشوارع والميادين.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إشغالات، وتعد على الطريق العام، وبيع خارج الأسواق بدون تراخيص، وإدارة منشأة بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط عدد 358 حالة متنوعة.

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