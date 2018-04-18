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الوطن

"البعد الصوفى عند الشخصية المحورية".. رسالة جديدة فى أدب يوسف زيدان

منذ 8 دقيقة
كتب: الهام زيدان
"البعد الصوفى عند الشخصية المحورية".. رسالة جديدة فى أدب يوسف زيدان

د.يوسف زيدان

قال الأديب والمفكر يوسف زيدان، إن الباحثة إيمان صوابي تعمل حاليًا على رسالة ماجستير تحت عنوان "البعد الصوفي عند الشخصية المحورية في روايات يوسف زيدان".

وأضاف زيدان، على حسابه الخاص على "فيس بوك": "الرسالة مسجلة في كلية البنات جامعة عين شمس (تخصص الأدب والنقد) تحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم عوض، والأستاذة الدكتور عزة أبو النجا".

يوسف زيدان روائي ومفكر حصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم عام 1999، وصدر له حتى الآن 70 كتابًا، ومن أعماله الأدبية: "النبطي"، "ظل الأفعى"، "حل وترحال"، "متاهات الوهم"، و"اللاهوت العربي"، وصدر له مؤخرًا كتب "شجون مصرية"، و"شجون عربية"، و"شجون تراثية"، إضافة إلى كتاب "فقه العشق".

كما نالت روايته الأشهر "عزازيل" عدة جوائز عالمية، منها جائزة البوكر العربية 2009، وجائزة أنوبي 2012، وجائزة بانيبال 2013، إضافة إلى جائزة "عبد الحميد شومان" للعلماء العرب الشبان من الأردن، وجائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من الكويت.

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