فوز طالب وطالبة بالأقصر بمراكز متقدمة في مسابقة للقران الكريم

كرم الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق، الطالبة إسراء خليل رضوان الطالبة بمدرسة التحرير الثانوية بإدارة الطود، لحصولها على المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم، والطالب يوسف العذب أحمد الجالس بمدرسة أرمنت الحيط تعليم أساس بأرمنت، لحصوله على المركز الثاني بذات المسابقة، وذلك خلال الاحتفالية الخاصة بتكريم حفظة القرآن الكريم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بوزارة التربية والتعليم.

وأشاد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بالمستوى المتميز للطلاب وموجهي التربية الدينية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم بالأقصر في الفترة الحالية يشهد طفرة ملحوظة في ممارسة الأنشطة يتم جنى ثمارها بتصدر المسابقات المختلفة على مستوى الجمهورية.