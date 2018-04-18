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حفل تخريج 525 طالبا وطالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

منذ 45 دقيقة
كتب: خالد الغويط
حفل تخريج 525 طالبا وطالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

كلية التربية الرياضية بسوهاج تحتفل بتخريج الدفعة الثانية

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، حفل تخريج 525 طالب وطالبة من الدفعة الثانية للعام الدراسي 2018 ميلاديًا بقاعة المؤتمرات الكبرى.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن هذا الاحتفال يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركة أبنائها الطلبة والطالبات في يوم فرحتهم بتخرجهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائما إلى العمل بروح الأسرة مما يساعد على سير العملية الدراسية والتحصيل العلمي بصورة جميلة يكون لها الأثر الفعال في تخريج شباب لديهم الانتماء وحب العمل.

وشكر الدكتور محروس محمود، عميد الكلية أولياء أمور الطلاب على جهدهم ومساندتهم للطلاب، معربًا عن فخره بتخريج الدفعة الثانية ومشاركتها الفاعلة في المشروعات الحيوية في الداخل والخارج، مشيرًا إلى دور الجامعة في تذليل الصعوبات التي كانت تواجه الطلاب والعمل على تلبية جميع مطالبهم لتخريج جيل من المتفوقين سيساعدون في خدمة وبناء مجتمعهم.

حضر الحفل لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وتضمن العديد من الفقرات والعروض الفنية.

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