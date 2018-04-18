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الوطن

"محاكاة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى السفراء" بجامعة سوهاج

منذ 29 دقيقة
كتب: خالد الغويط
"محاكاة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى السفراء" بجامعة سوهاج

المشروع العربي المشترك نموذج محاكاة بجامعة سوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، مساء اليوم، فعاليات محاكاة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى السفراء، والذي نظمه نموذج محاكاة جامعة الدول العربية بالجامعة بمشاركة 23 طالبًا يمثل كل منهم سفيرًا لاحدي الدول العربية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن لتلك النماذج أهمية بالغة في خلق بيئة عربية بين شباب الجامعة نظرًا لما يتم تداوله من معلومات عن جامعة الدول العربية و"منظومة العمل المشترك وثقافات وتاريخ وتراث أمتنا العربية".

وذكر الدكتور حازم المشنب المشرف الأكاديمي على نموذج المحاكاة لجامعة الدول العربية بالجامعة أن محاكاة مجلس جامعة الدول تهدف إلى مناقشة أفضل مشروع مقدم قابل للتطبيق في جميع الدول العربية، موضحًا أن كل جامعة سوف تختار موضوع يتعلق بأحد جوانب العمل العربي المشترك وتقديم مشروع متعلق بهذا الجانب، وذلك استعدادا للمحاكاة النهائية التي سوف تتم في 21 أبريل بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية والتي سيشارك بها وفد من الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وذلك لتبادل الخبرات العلمية والفنية بين الجامعات المشاركة في النموذج مع بعضها البعض.

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