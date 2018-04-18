"مصطفي محمود": سنوزع الأدوية بالمجان على أهالي الوادي الجديد حتى الأحد

كشف الدكتور أحمد الخربطلي، رئيس جمعية مصطفى محمود، تفاصيل عمل القافلة الطبية للجمعية لمحافظة الوادي الجديد، والتي تبدأ عملها غدًا الخميس حتى يوم الأحد المقبل، دعمًا لجهود الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان في توفير الخدمة الطبية للمناطق النائية.

وقال "الخربطلي"، في بيان صحفي صادر عنه مساء اليوم، إن القافلة ستضم أكثر من 60 طبيبًا وفنيًا لإجراء الكشوفات والجراحات لأهالي المحافظة، موضحًا أن الحالات الطبية الصعبة التي تحتاج لتدخل دقيق سيتم تحويلها لمستشفيات الجمعية لإجراء تلك الجراحات، مع صرف الأدوية بالمجان للأهالي دون الحاجة لبحث إجتماعى أو غيره من الأوراق.

ولفت رئيس جمعية مصطفي محمود، إلى أن غداً سيتم العمل في المستشفى المركزي في باريس حتى الليل، مع تحويل المرضي للخارجة أو مستشفيات الجمعية للقاهرة لمن يحتاجون، ويومي الجمعة والسبت سيعملون على العيادات، والعمليات، وتوزيع الأدوية بـ"الخارجة"، مع تحويل الحالات التي تحتاج العلاج والتشخيص للقاهرة مجاناً.

وعن التخصصات الموجودة في "القافلة"، قال إنها تضم كلاً من الانف والأذن، والباطنة، والجراحة، والمسالك، والنساء، والعظام، والقلب، والجلدية، والعيون، والتخدير، بالإضافة لتواجد أجهزة سونار، ودوبلر، ورسم قلب.

وأشار إلى أن القافلة ستضم جزء اجتماعي متعلق بتوزيع ملابس، وألف كرتونة غذائية، ودبح أربعة عجول للفقراء، موضحاً أن تلك الزيارة ليست الأولي للوادي الجديد من قبل الجمعية.