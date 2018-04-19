بالصور| ختام دورة تأهيل الحكام الجدد للكاراتيه لقطاع الوجه البحري

اختتمت، اليوم، فعاليات دورة تأهيل الحكام الجدد للعبة الكاراتيه لقطاع وجه بحري بالصالة الرياضية برأس البر بحضور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب أول الاتحاد العربي، والمستشار أحمد أبو عيشة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، وحازم هيكل رئيس منطقة دمياط للكاراتيه، وذلك بمشاركة 13 محافظة من محافظات الوجه البحري على مستوى الجمهورية وبمشاركة 130 دارس من الحكام الجدد حيث تم تكريم اللاعبين الحاصلين على مراكز متقدمة ببطولة الجمهورية لموسم 2018/2017 كما تم تكريم المدربين المتميزين طول الموسم وذلك بإشراف أيمن عبد الغني المدير التنفيذي لمنطقة دمياط للكاراتيه.

وكرم علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة في دمياط فارس عصام الدين الهندي لحصوله على المركز الخامس ببطولة الجمهورية للمصارعة.