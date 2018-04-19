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الوطن

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

اليوم AM 01:46
كتب: عبدالرحمن قناوي
"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

محمد الطويلة

رحلة الـ 15 عاما، التي بدأت من دوري "بيبسي" للمدارس، كلّلها فريق "نجوم المستقبل" بالصعود لدوري الأضواء والشهرة للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح الفريق رقم 69 في تاريخ الدوري الممتاز، إثر تصدر مجموعة القاهرة برصيد 59 نقطة، بعد الفوز على منتخب السويس، وتعثر منافسه الترسانة أمام فريق جمهورية شبين.

البداية كانت عام 2003، حين أطلق محمد الطويلة، رئيس نادي نجوم المستقبل، مشروع دوري "بيبسي" للمدارس، لاكتشاف المواهب الكروية في جميع مدارس مصر ورعايتهم منذ النشأة، وخرج من رحم المشروع لاعبون عديدون أصبحوا نجوما ملء السمع والبصر، على رأسهم النجم العالمي محمد صلاح.

دوري "بيبسي" للمدارس، تحول لنواة لتأسيس فريق "نجوم المستقبل" عام 2007، معتمدا على عدد من المواهب الذين لمّعهم المشروع، وصقل مهاراتهم، لينطلق الفريق بشبابه رسميا في البطولات الرسمية، بالمشاركة في موسم 2007- 2008 ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة تحت 18 سنة وحقق لقبها.

وفي عام 2009 بدأ فريق "نجوم المستقبل" مسيرته في دوري القسم الرابع، ليمكث هناك عامين فقط، صاعدا بعدهما لدوري القسم الثالث، ويقضي فيه عامين أيضا، ليصعد للدوري الممتاز "ب" عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحاول الفريق الصعود لدوري الكبار، حتى تحقق له ذلك، ودخل التاريخ من بالصعود رسميا للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، حاجزا التذكرة الثالثة للصاعدين للدوري موسم 2018-2019، مع حرس الحدود والجونة.

صعود "نجوم المستقبل" للدوري العام، لم يكن المرة الأولى التي يتردد فيها اسم الفريق حديث العهد على الألسنة، فمع بزوغ أسماء نجوم عديدة في الدوري الممتاز على مدار الأعوام السابقة، يجد المتتبع لمسيرتهم أنهم بدأوا في الفريق الجديد، أسماء مثل أحمد مدبولي، لاعب الزمالك الحالي، ومحمد رمضان الذي لعب للزمالك أيضا، وابراهيم حسن المتألق مع الإسماعيلي، وإسلام الفار لاعب الأهلي السابق.

تردد اسم فريق "نجوم المستقبل" أيضا، حين تعاقد مع أسطورة التدريب في الأهلي، مانويل جوزيه، للإشراف على الناشئين والمواهب منذ عامين، وأيضا حين تعاقد العام الماضي مع اللاعب النيجيري، جون أوتاكا، نجم الإسماعيلي السابق، والذي لعب في الدوري الإنجليزي لفريق بورتسموث.

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