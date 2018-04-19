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الوطن

محافظ الدقهلية: سنحقق مع طبيب "المنصورة" لإهانته الحاجة زينب

اليوم AM 04:56
كتب: محمود البدوي
محافظ الدقهلية: سنحقق مع طبيب "المنصورة" لإهانته الحاجة زينب

أحمد شعراوي

علق الدكتور أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، على واقعة رفض مستشفى المنصورة استقبال الحاجة زينب، التي تبرعت بأموالها لصندوق تحيا مصر، عقب تعرضها لوعكة صحية صباح أمس الأربعاء، والاستقبال غير اللائق والمهين الذي تعرّضت له.

وأضاف "شعراوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، على قناة " الأولى" الفضائية، أن الجميع في مصر يحق لهم الحصول على العلاج والرعاية الصحية، موضحًا أن الطبيب الذي اعترض الحاجة زينب ستتم محاسبته.

وأشار إلى أنه تواصل مع مدير مستشفى الطوارئ بالجامعة لمعرف الطبيب الذي تسبب في ذلك، مؤكدًا أن زينب حصلت على الخدمة الصحية وهي الآن بصحة جيدة.

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