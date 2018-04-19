محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ويفتتح معرضا تشكيليا

شهد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الاحتفال الفني الذي أقامته مديرية الثقافة، أمس، على مسرح قصر ثقافة أسيوط بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق الثامن عشر من شهر أبريل كل عام إحياءً لذكرى ثورة أهالي قرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م.

بحضور اللواء حاتم رياض مدير إدارة قطاع الأمن الوطني، والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام محافظة أسيوط، والدكتور عواد أحمد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، والعميد أحمد قدري وكيل إدارة قطاع الأمن الوطني، والعميد أركان حرب محب حبشي خليل مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والعقيد أركان حرب محمد حسن رئيس فرع المركبات بالمنطقة الجنوبية العسكرية، وفوزية أبوالنجا مدير إقليم وسط الصعيد الثقافي، وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، ووسام درويش مدير عام قصر ثقافة أسيوط، وسهير الحادي عضو مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بعروض فرقة التنورة والتحطيب والطبل البلدي ثم افتتاح المحافظ لمعرض المنتجات والمشغولات اليدوية والمصنوعة من المواد الخام الطبيعية والصناعية، ثم تفقد وافتتاح معرض الفنون التشكيلية للفنانين الشباب من خريجي كلية التربية النوعية ورواد قصر ثقافة أسيوط.

وقال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إن احتفال المحافظة بعيدها القومي يأتي في أعقاب إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الجمهورية لفترة رئاسية ثانية وهو يأتي استكمالا لعمليات تنمية محافظات الصعيد وتوجيه الجهود للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع واستكمال مشروعات البنية التحتية والإسكان والخدمات والمرافق الأساسية.

وعرض خلال الاحتفالية فيلم تسجيلي عن تصدي أهالي قرية بني عديات للحملة الفرنسية وعرض لأبرز الإنجازات التي تمت على أرض المحافظة وخاصة تفقد وافتتاح ووضع حجر أساس بعض المشروعات الهامة بمراكز وأحياء المحافظة على هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والتي تشمل افتتاح 77 مشروعا من إجمالي 121 مشروعا على مستوى المحافظة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية قدرها مليار و397 مليون جنيها.

وفي نهاية الاحتفال قدمت فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط بعض الفقرات الفنية والغنائية بقيادة المايسترو حسام حسني وبمشاركة بعض الفنانيين الشباب.

وشهد محافظ أسيوط احتفالية المحافظة بالعيد القومي بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقرية بني عديات موجها التحية والتقدير لأبناء قرية بني عديات الذين ضربوا أعظم مثال في التضحية والدفاع عن الوطن ضد الحملة الفرنسية، مشيدا بدور رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي ونجاح العمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء ضد الجماعات الإسلامية الإرهابية.