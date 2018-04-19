تسجيل الدخول

الوطن

برلمانية تطالب بتقنين الخطوبة وتوقيع غرامة على من يفسخها

منذ 2 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
برلمانية تطالب بتقنين الخطوبة وتوقيع غرامة على من يفسخها

النائبة عبلة الهواري

طالبت الدكتورة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، بتقنين الخطوبة وتوثيقها يعتبر خطوة في غاية الأهمية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أنها لم تحدد مدة معينة للخطوبة في القانون الذي قدمت اقتراح به لمجلس النواب.

وأوضحت الهواري أنه سيكون هناك مادة لتغريم أحد الطرفين في حالة عدوله عن الخطبة وترتب عليه ضرر للطرف الآخر ودفع ذلك للطرف الآخر كتعويض له، مؤكدةً أن الهدف من القانون هو الحد من التلاعب سواء من الشاب أو الفتاة.

 

 

أخبار متعلقة

فيسبوك تريند| كلب الخطوبة وأبو مكة الأسطورة و"اللي أوله حضن"

فيسبوك تريند| كلب الخطوبة وأبو مكة الأسطورة و"اللي أوله حضن"
وزير التعليم العالي: الطلاب يفضلون كلية التجارة "عشان الخطوبة"

وزير التعليم العالي: الطلاب يفضلون كلية التجارة "عشان الخطوبة"
بعد إعلان الخطوبة.. جامعة طنطا: «سنتخذ أخف عقوبة ضد طالبي الحضن»

بعد إعلان الخطوبة.. جامعة طنطا: «سنتخذ أخف عقوبة ضد طالبي الحضن»
نادية عمارة: لا يجوز للفتاة التحرر في تصرفاتها بعد "الخطوبة"

نادية عمارة: لا يجوز للفتاة التحرر في تصرفاتها بعد "الخطوبة"

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

كلب مسعور يعقر 12 شخصا بسوهاج

كلب مسعور يعقر 12 شخصا بسوهاج

برلمانية تطالب بتقنين الخطوبة وتوقيع غرامة على من يفسخها

برلمانية تطالب بتقنين الخطوبة وتوقيع غرامة على من يفسخها

آمنة نصير تطالب بتبسيط إجراءات الزواج وتقليل قيمة الشبكة

آمنة نصير تطالب بتبسيط إجراءات الزواج وتقليل قيمة الشبكة

والدة طالب هندسة بترت قدماه في حادث قطار: نتواصل مع صلاح لعلاج ابني

والدة طالب هندسة بترت قدماه في حادث قطار: نتواصل مع صلاح لعلاج ابني

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ويفتتح معرضا تشكيليا

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ويفتتح معرضا تشكيليا

اختيارات الوطن

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و"الأبلة": "هخلي زاهي حواس يعملي موميا"

الأكثر قراءة

عاجل