برلمانية تطالب بتقنين الخطوبة وتوقيع غرامة على من يفسخها

طالبت الدكتورة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، بتقنين الخطوبة وتوثيقها يعتبر خطوة في غاية الأهمية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أنها لم تحدد مدة معينة للخطوبة في القانون الذي قدمت اقتراح به لمجلس النواب.

وأوضحت الهواري أنه سيكون هناك مادة لتغريم أحد الطرفين في حالة عدوله عن الخطبة وترتب عليه ضرر للطرف الآخر ودفع ذلك للطرف الآخر كتعويض له، مؤكدةً أن الهدف من القانون هو الحد من التلاعب سواء من الشاب أو الفتاة.