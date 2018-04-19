كلب مسعور يعقر 12 شخصا بسوهاج

أصيب مساء أمس 12 شخصا بعقر كلب مسعور بدائرة قسم طهطا بسوهاج، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج وصرح لهم بالخروج، وتخلص الأهالي من الكلب بقتله.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة طهطا بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من "محمد.ح.ا"، 33 عاما، خفير نظامي من قوة مركز طهطا، و"محمد.ا.ا"، 18 عاما، عامل، "كيسنجر.ع.ب"، 43 عاما، عامل، "سحر.ع.م"، 57 عاما، مدرسة ويقيمون دائرة مركز طهطا، "هريدي.ا.هـ"، 58 عاما، عامل، "ياسمين.م.ا"، 33 عاما، ربة منزل، "نصرة.ا.ا"، 40 عاما، ربة منزل، "مريم.م.ب"، 7 سنوات، "كريم.ا.ع"، 16 عاما، طالب، "الأمير.م.ع"، 20 عاما، عامل، "شيرين.ص.ج"، 47 عاما، ربة منزل، ويقيمون دائرة القسم، "صلاح.م.ع"، 57 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز طما مصابين "عقر كلب"، وغادروها عقب تلقي العلاج اللازم.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم طهطا، وبالفحص وسؤال المصابين قرروا بأنه أثناء سيرهم بالطريق عقرهم كلب مما أدى لحدوث إصابتهم، وأضافت المصابة الرابعة بأنه ملك "عماد.ح.ع"، المقيم بندر طهطا، وتم التخلص منه بمعرفة الأهالي، وأخطرت الإدارة البيطرية بطهطا لاتخاذ اللازم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3728 جنح القسم لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.