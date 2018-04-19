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الوطن

والدة كريم فهمي: فخورة بنجاح فيلم "علي بابا" وأنصحه بالصلاة والدعاء

اليوم AM 08:21
كتب: أحمد حامد دياب
والدة كريم فهمي: فخورة بنجاح فيلم "علي بابا" وأنصحه بالصلاة والدعاء

كريم فهمي

قالت ليلى العطار والدة الفنان كريم فهمي، إنها سعيدة بنجاح فيلم "علي بابا" وسعيدة بنجاح نجليها كريم وأحمد فهمي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "بوضوح" المذاع عبر فضائية "الحياة": "أنا مكنتش مصدقة نفسي في العرض الخاص وأنا من كتر السعادة كنت هعيط في العرض الخاص".

وتابعت العطار: "الفيلم نفسه فكرته جميلة وكريم كان متميز والناس اللي حوليه كانوا ناس جميلة جدًا، وأنا بوصي كريم بالصلاة والدعاء وكريم من الناس الجميلة".

وداعب كريم فهمي والدته قائلًا لها: "إعملي رز وملوخية بكرة يا ماما".

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