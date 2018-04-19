العثور على جثة طالب مذبوحا في البحيرة

عثر الأهالي بعزبة بولس التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، على جثة طالب مذبوحا بناحية طريق قرية إميلط.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بعثور الأهالي بقرية بولس بدائرة المركز على جثة طالب وبه آثار جرح ذبحي بالرقبة من الجهة اليمنى.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود برئاسة العقيد حازم الشيخ رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد إسلام السعدني رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "فرحات.ر."، 18 سنة، طالب بمدرسة الشهيد على الفار الصناعية بإيتاي البارود، ومقيم بقرية بدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأولية، أن سرقة توك توك الخاص بالمجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.