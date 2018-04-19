اليوم.. محافظ البحيرة تستقبل السفير الإندونيسي

تستقبل المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم، السفير حلمي فوزي، السفير الإندونيسي بالقاهرة، وذلك ضمن فعاليات "اليوم المصري – الإندونيسي" بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

وستقدم عروض فنية إندونيسية ومصرية في إطار التعاون الثقافي بين الجانبين، ويتضمن برنامج اليوم خلال الفترة الصباحية (من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا)، ورش فنية وأشغال للأطفال، بالإضافة إلى معرض للحرف اليدوية، ومفاجآت أخرى تقدمها السفارة الإندونيسية.

أما الفترة المسائية من الساعة 6 مساءً إلى 9 مساءً، فستتنوع فقراتها بين العروض الفنية الشعبية المصرية والفنون الشعبية الإندونيسية، بالإضافة إلى عروض التنورة والإنشاد الديني وينتهي البرنامج بفقرات غنائية لكورال مكتبة مصر العامة بدمنهور بقيادة الفنان أحمد ناصر.