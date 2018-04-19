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الوطن

اليوم.. محافظ البحيرة تستقبل السفير الإندونيسي

اليوم AM 08:40
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
اليوم.. محافظ البحيرة تستقبل السفير الإندونيسي

المهندسة نادية عبده

تستقبل المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم، السفير حلمي فوزي، السفير الإندونيسي بالقاهرة، وذلك ضمن فعاليات "اليوم المصري – الإندونيسي" بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

وستقدم عروض فنية إندونيسية ومصرية في إطار التعاون الثقافي بين الجانبين، ويتضمن برنامج اليوم خلال الفترة الصباحية (من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا)، ورش فنية وأشغال للأطفال، بالإضافة إلى معرض للحرف اليدوية، ومفاجآت أخرى تقدمها السفارة الإندونيسية.

أما الفترة المسائية من الساعة 6 مساءً إلى 9 مساءً، فستتنوع فقراتها بين العروض الفنية الشعبية المصرية والفنون الشعبية الإندونيسية، بالإضافة إلى عروض التنورة والإنشاد الديني وينتهي البرنامج بفقرات غنائية لكورال مكتبة مصر العامة بدمنهور بقيادة الفنان أحمد ناصر.

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