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الوطن

وفاة سفير ساحل العاج في الأمم المتحدة.. والسبب مجهول

اليوم AM 08:41
كتب: أ ف ب
وفاة سفير ساحل العاج في الأمم المتحدة.. والسبب مجهول

سفير ساحل العاج في الأمم المتحدة برنار تانوه بوتشو

أعلنت مصادر دبلوماسية وفاة سفير ساحل العاج في الأمم المتحدة برنار تانوه بوتشو فجأة عن 67 عاما، الأربعاء، في أحد مستشفيات نيويورك.

وقال مصدر قريب من الدبلوماسي إن برنار تانوه بوتشو الذي نقل من روسيا إلى نيويورك في ديسمبر كان متوترا جدا منذ نهاية مارس بعد استدعائه للتشاور مع حكومته.

وفي تلك الفترة وبناء على توجيهات عاصمته، امتنع عن التصويت حول سوريا ما سبب استياء أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي.

وبعد عودته إلى نيويورك تدهور وضعه وأدخل إلى المستشفى منذ فترة قصيرة، كما أوضح المصدر نفسه، ولم يكشف السبب المحدد لوفاته.

وقرر مجلس الأمن الدولي الوقوف دقيقة صمت تكريما له الخميس، وعبر السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر عن "حزنه الكبير لفقدان زميل وصديق بالغ اللطف".

وأضاف أن "الأمم المتحدة تخسر بذلك مهني كبير وساحل العاج تخسر ممثلا رائعا وفرنسا صديقا".

وكان تانوه بوتشو المتخصص بشؤون الاتحاد السوفياتي السابق، معروفا بلباقته وأناقته ويتميز عن زملائه بارتدائه ربطة عنق فراشة دائما.

وقبل الأمم المتحدة، عمل في موسكو في 2011، ثم في 2012، كلفته سلطات بلاده بتمثيلها في أذربيجان وبيلاروس وجورجيا ولاتفيا وأوكرانيا.

وفي 2016 أضافت إلى تفويضه أرمينيا وقرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان.

وكان أيضا سفيرا في مصر مكلفا السودان أيضا بعدما شغل وظائف عدة في بلده، وتانوه بوتشو المولود في 17 يوليو 1950 كان متزوجا وأبا لثلاثة أولاد.

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