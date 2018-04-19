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الوطن

النفط يرتفع عالميا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2014

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
النفط يرتفع عالميا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2014

صورة أرشيفية

ارتفع سعر برميل النفط خلال تعاملات اليوم إلى أعلى مستوى له منذ نهاية 2014 مدفوعا بتراجع مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة.

وسجل خام القياس العالمي مزيج "برنت" مستوى 73.85 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.5% مقارنة مع الإغلاق السابق، مسجلا أعلى سعر له منذ 26 نوفمبر 2014، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

فيما صعد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي في العقود الآجلة بنسبة 0.41% إلى 68.75 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ الأول من ديسمبر 2014.

ولقيت أسعار النفط دعما من هبوط أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية من الخام والوقود الأسبوع الماضي، حسبما أظهرته بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث انخفضت مخزونات الخام بواقع 1.1 مليون برميل.

وقال الخبير في شركة "كونفلوانس انفستمنت" بيل أوجرادي، إن "المحرك لهذا الارتفاع هو التقرير الأمريكي حول المخزونات، والذي أظهر تراجعا في احتياطات الخام والمنتجات النفطية المكررة".

وأضاف أنه "مع اقتراب موسم رحلات العطلات لم تخزن الولايات المتحدة كميات كبيرة جدا من الوقود وهذا هو السبب في ارتفاع الأسعار".

واستمدت سوق النفط دعما أيضا من تصريحات أفادت بأن السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، تريد أن ترى سعر الخام قرب مستوى الـ 100 دولار للبرميل.

وقالت  3 مصادر بصناعة النفط، إن السعودية سيسرها أن ترى سعر النفط يرتفع إلى 80 دولارا أو حتى 100 دولار للبرميل، في دلالة على أن الرياض لن تسعى إلى أي تغييرات في اتفاق خفض الإمدادات رغم أن الهدف الأصلي للاتفاق أصبح في المتناول.

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