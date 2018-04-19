نواب يطالبون بـ"أسونة" الوظائف بالمحافظة: ضرورة وليست عنصرية

طالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان، بضرورة العمل على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة و"أسونة" الوظائف، والتغلب على إشكاليات الصرف الصحي، ورخص البناء، ومواصلات النقل الداخلي.

جاء ذلك في لقائهم بوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي يزور أسوان حتى السبت المقبل.

وأكد النائب شرعي صالح، أن أبناء المحافظة يعانون من عدم الحصول على وظائف وفرص عمل، في الوقت الذى يعيين عمال من خارج المحافظة قائلا: "أسونة الوظائف في المحافظة ضرورة وليس عنصرية إطلاقا".

وأضاف صالح، بأن مشكلات الصرف الصحي نعاني منها فى أرجاء المحافظة، قائلا: "الصرف الصحي في آسوان دليل على البيروقراطية في مصر".

ولفت النائب إلى أن المحافظة تعاني من أزمة باستصدار رخص البناء وموافقاتها تتم من القاهرة، مؤكدا على أن المحافظة بها خيرات آن الأوان أن نستفيد منها.

من جانبه، قال النائب يس عبدالصبور، عضو مجلس النواب، أن الحديث عن تعويضات أهالي النوبة لابد أن يتم وفق الدستور، ولابد من التغلب على أشكاليات الصرف الصحي ضرورة، وأيضا مشكلات النقل الداخلي.